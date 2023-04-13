Катастрофа в РФ: росіян під час посадки гелікоптера залило керосином

Унаслідок витоку гасу постраждало троє росіян

13 квітня в Якутії пасажири отримали хімічні опіки під час посадки гелікоптера Мі-8. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Інцидент стався біля села Черський. Росіяни відчули різкий запах гасу, коли повітряне судно почало приземлятися. За попередніми даними, на сидіння через перепад температур потрапило паливо. Загалом на борту перебували 22 особи, трьом із них була потрібна медична допомога. Лікарі діагностували у них хімічні опіки 1 або 2 ступеня у підколінних областях. За фактом того, що сталося, слідчі проводять перевірку.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії впав російський військовий літак Су-25. У міністерстві оборони Росії повідомили, що літак зазнав аварії після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування у Бєлгородській області.

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У жовтні 2022 року російський військовий літак упав на житловий будинок у місті Єйськ.

Одразу після цього на місці займання місцеві мешканці чули вибухи. Ймовірно, здетонував боєкомплект. Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

До слова, у Бєлгороді ракета «приземлилася» на дах багатоквартирного будинку. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки.