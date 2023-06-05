Винищувачі для ЗСУ: Пісторіус повідомив, коли Німеччина ухвалить остаточне рішення

Німеччина наразі працює над вдосконаленням допомоги Україні

Німецька влада переглядає свою позицію щодо можливого постачання західних винищувачів Україні. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, пише DW.

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«Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів», – сказав очільник Міноборони ФРН.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Міністр нагадав, що вже є міжнародна «танкова коаліція», в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков вважає, що так само може бути сформована і «коаліція винищувачів» із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

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До відома, Берлін заявив, що Київ має право бити по території РФ.