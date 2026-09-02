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Повітряні тривоги по-новому: що означатимуть «жовтий» і «червоний» рівні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Повітряні тривоги по-новому: що означатимуть «жовтий» і «червоний» рівні
В Україні змінено систему оповіщення про повітряну загрозу
фото: vsn.ua (ілюстративне)

Для нальотів дронів базово передбачений жовтий рівень, а для ракетної небезпеки та масованих атак – червоний

В Україні оновлять систему оповіщення про повітряну загрозу та запровадять два рівні її позначення – жовтий і червоний. Зміни мають допомогти людям та бізнесу чіткіше розуміти характер небезпеки та відповідно реагувати на неї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Базово жовтий рівень загрози оголошуватимуть у разі нальоту дронів. Червоний рівень стосуватиметься ракетної небезпеки, зокрема загрози балістичних атак, а також масованих ударів.

Водночас конкретні критерії для оголошення кожного з рівнів визначатимуть щотижня. Над цим спільно працюватимуть Генеральний штаб, Повітряні сили ЗСУ, уряд, Міністерство оборони, МВС та ДСНС.

Разом із новими рівнями загрози змінять і звукові сигнали повітряної тривоги. Вони відрізнятимуться залежно від того, оголошено жовтий чи червоний рівень.

Зеленський також повідомив, що в Україні вже скасували повторне увімкнення сирени під час відбою повітряної тривоги. Тепер вона звучить лише в момент оголошення тривоги.

Надалі система оповіщення має стати більш диференційованою, щоб за звуковим сигналом можна було чіткіше визначити рівень небезпеки.

«Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку», – наголосив президент.

Окремо Зеленський доручив опрацювати чіткішу географічну диференціацію повітряних тривог. Йдеться про те, щоб тривогу оголошували та відповідні заходи реагування застосовували саме в тій частині території, де на цей момент об'єктивно існує загроза.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку комплексу змін до правил реагування на повітряні атаки через нову тактику Росії. За його словами, противник дедалі активніше використовує дрони для виснаження цивільного життя та економічної активності в українських містах.

Окрім нової системи оповіщення, влада планує дозволити роботу окремих установ і бізнесу під час жовтого рівня загрози, переглянути нормативи щодо укриттів та щотижня аналізувати ефективність алгоритмів реагування.

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Теги: тривога небезпека Володимир Зеленський президент

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