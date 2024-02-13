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Що хвилює бізнес більше, ніж корупція – дослідження

Христина Петренко
glavcom.ua
Що хвилює бізнес більше, ніж корупція – дослідження
Згідно із дослідженням, довгострокові очікування бізнесу покращуються, а невизначеність зменшується
фото ілюстративне

Очікування розблокування кордонів для бізнесу менш значуще, ніж очікування щодо завершення війни

Понад 20% українських підприємств очікує від влади розблокування кордону з Польщею та іншими країнами. Про це свідчать результати щомісячного опитування промислових підприємств Інституту політичних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). У січні 2024-го під час проведення опитування підприємців вперше запитали щодо впливу блокування кордонів на їхній бізнес. 

З'ясувалось, що 20,7% опитаних українських підприємств серед очікуваних змін, необхідних для покращення бізнес-клімату в Україні, назвали зняття блокади західних кордонів. Питання розблокування кордонів підприємці вважають більш значущим, ніж корупція та страхування воєнних ризиків бізнесу (по 17% респондентів), бронювання працівників від мобілізації (15% респондентів) чи розв'язання питань із блокуванням податкових накладних (6% респондентів). 

Втім, очікування розблокування кордонів для бізнесу менш значуще, ніж очікування щодо завершення війни (87% респондентів), зниження податків (44% респондентів), спрощення законодавчих вимог для бізнесу (32% респондентів), деокупації територій України (30% респондентів) та доступного кредитування (25% респондентів). 

Що хвилює бізнес більше, ніж корупція – дослідження фото 1
джерело: щомісячне опитування підприємств Інституту політичних досліджень та політичних консультацій (ІЕД)

Відсоток підприємств, що повідомляють про скорочення експорту, зріс з 20% у грудні до 34% у січні. У той самий момент доля підприємств, які повідомляють про зростання експорту, знизилася з 31% у грудні до 19% у січні. 

«Наприкінці року питання блокування західних кордонів доволі сильно хвилювало українців, оскільки створювало проблеми не лише для бізнесу, але й для звичайних громадян. Як ми можемо побачити по подіях останніх днів, ця проблема є досить актуальною і зараз», – говорить Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД. 

Загалом, як свідчать результати дослідження, довгострокові очікування бізнесу покращуються, а невизначеність зменшується, проте відновлення бізнес-активності «тут та зараз» стагнує на фоні занепокоєнь компаній щодо безпеки, браку працівників та проблем із попитом. Так, у січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року погіршився Індекс відновлення ділової активності (його розраховують на основі різниці частки відповідей на питання: що краще – «як є зараз» чи «як це було рік тому»). Частка підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність покращилась, ніж у попередньому році, знизилася з 64% у грудні до 56% у січні. 

«Стагнація відновлення бізнесу відбувається на фоні занепокоєнь щодо безпеки, браку працівників та проблем з попитом. Втім, зниження індексу відновлення ділової активності відбулося за рахунок зменшення частки тих, у кого «все добре», а не зростання кількості підприємств, у яких «все погано». Це вже тішить», – пояснює Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД. 

В рамках дослідження фахівці ІЕД опитали 552 підприємства (більшість – промислові) у 21 регіоні України, що працюють в секторах промисловості, агробізнесу та ритейлу. 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) був заснований у 1999 році як одна з найперших незалежних інституцій з аналізу економіки та економічної політики України. З 2019 року ІЕД є стратегічним партнером Європейського Союзу з розвитку громадянського суспільства. Основними напрямами роботи ІЕД є аналіз проблем економічного розвитку України, державних фінансів, ділового клімату, міжнародної торгівлі тощо. Дослідницькі роботи ІЕД широко використовуються при розробці документів політики національного та регіонального рівня, зокрема вони застосовувалися в процесі підготовки України до вступу до СОТ та укладання Угоди про Асоціацію з ЄС, Національної та регіональних стратегій розвитку МСБ, Національної експортної стратегії.   

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок.

А 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

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Теги: фермерський протест корупція статистика зерно бізнес

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