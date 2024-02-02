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Лієв вигадав, як довести свою невинуватість у розкраданні коштів Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лієв вигадав, як довести свою невинуватість у розкраданні коштів Міноборони
Лієв пропонував відкрите спілкування Telegram-каналу «Труха», а також Дар’ї Каленюк та Віталію Шабуніну з Центру протидії корупції
фото з відкритих джерел

Лієв заявив, що дасть відповідь на всі запитання у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн

Колишній очільник департаменту Міністерства оборони Олександр Лієв заявив, що привселюдно пройде детектор брехні, аби довести власну невинуватість. Його підозрюють у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів. Про це Лієв заявив у Facebook.

Як каже Лієв, в останні два дні він пропонував відкрите спілкування Telegram-каналу «Труха», а також Дар’ї Каленюк та Віталію Шабуніну з Центру протидії корупції із проходженням при цьому поліграфа. Одна, за словами Лієва, йому відмовили.

«Проте я все одно вирішив пройти поліграф. Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями», – написав Лієв.

Так, Лієв написав, що запрошує усіх представників медіа долучитися до цього дійства 5 лютого, о 17:00. Місце проведення обіцяє повідомити окремо.

Експосадовець Міноборони заявив, що дасть відповіді «на всі запитання, які лежать у фабулі підозри», зокрема чи отримував він неправомірну вигоду, мав змову з керівниками ТОВ «Львівський арсенал» та чи мав намір виїхати за межі України для переховування від слідства тощо.

Лієв заявив, що привселюдно прийде детектор брехні, аби довести власну невинуватість
Лієв заявив, що привселюдно прийде детектор брехні, аби довести власну невинуватість
фото: скріншот

Нагадаємо, кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.

До слова, тимчасовий виконувач обов’язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв прокоментував звинувачення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через нібито зв'язки із країною-агресоркою.

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Теги: Міноборони держзакупівлі корупція поліграф

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