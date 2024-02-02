Лієв вигадав, як довести свою невинуватість у розкраданні коштів Міноборони

Лієв пропонував відкрите спілкування Telegram-каналу «Труха», а також Дар’ї Каленюк та Віталію Шабуніну з Центру протидії корупції

Лієв заявив, що дасть відповідь на всі запитання у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн

Колишній очільник департаменту Міністерства оборони Олександр Лієв заявив, що привселюдно пройде детектор брехні, аби довести власну невинуватість. Його підозрюють у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів. Про це Лієв заявив у Facebook.

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Як каже Лієв, в останні два дні він пропонував відкрите спілкування Telegram-каналу «Труха», а також Дар’ї Каленюк та Віталію Шабуніну з Центру протидії корупції із проходженням при цьому поліграфа. Одна, за словами Лієва, йому відмовили.

«Проте я все одно вирішив пройти поліграф. Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями», – написав Лієв.

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Так, Лієв написав, що запрошує усіх представників медіа долучитися до цього дійства 5 лютого, о 17:00. Місце проведення обіцяє повідомити окремо.

Експосадовець Міноборони заявив, що дасть відповіді «на всі запитання, які лежать у фабулі підозри», зокрема чи отримував він неправомірну вигоду, мав змову з керівниками ТОВ «Львівський арсенал» та чи мав намір виїхати за межі України для переховування від слідства тощо.

Лієв заявив, що привселюдно прийде детектор брехні, аби довести власну невинуватість фото: скріншот

Нагадаємо, кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.

До слова, тимчасовий виконувач обов’язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв прокоментував звинувачення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через нібито зв'язки із країною-агресоркою.