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Правоохоронці затримали в Україні агента білоруського КДБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці затримали в Україні агента білоруського КДБ
Наразі агент перебуває під вартою
фото: пресслужба СБУ

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави

Служба безпеки викрила ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. Інформатором виявився громадянин білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі.

Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії «Редут» пішов воювати проти України. У лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках,

Теги: розслідування СБУ КДБ

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