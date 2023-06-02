Правоохоронці затримали в Україні агента білоруського КДБ

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави

Служба безпеки викрила ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. Інформатором виявився громадянин білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.

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Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі.

Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру.

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Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії «Редут» пішов воювати проти України. У лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках,