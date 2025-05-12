Головна Країна Політика
search button user button menu button

Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову
Держслужба зі свободи совісті може видати наказ про наявність або відсутність ознак афілійованості релігійної організації
фото з відкритих джерел

Державна служба України з етнополітики може проводити дослідження та встановлювати, чи є певна релігійна організація афілійованою з РПЦ

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий сайт.

Тепер Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) матиме можливість проводити дослідження та встановлювати, чи є певна релігійна організація афілійованою з РПЦ, послідовно формувати перелік релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, та відповідно володіти інформацією про кількість таких релігійних організацій.

Для проведення дослідження Державна служба України з етнополітики та свободи совісті формує склад дослідницької групи з-поміж посадових осіб структури. Рішення про визначення кількісного, персонального складу дослідницької групи, внесення змін до нього, дострокове припинення повноважень членів дослідницької групи оформлюються наказами служби.

Дослідження може відбуватися за власною ініціативою ДЕСС, зверненням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян або ж інших осіб. Про початок дослідження оприлюднюється на офіційному веб-сайті служби не пізніше ніж за один робочий день до початку його проведення.

Для встановлення ознак афілійованості ДЕСС під час проведення дослідження може:

  • звертатися до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про надання інформації, пояснень, документів, витягів з публічних електронних реєстрів, які необхідні для здійснення дослідження та встановлення наявності або відсутності ознак афілійованості;
  • використовувати висновки релігієзнавчої експертизи, інформацію, надану іншими центральними органами виконавчої влади, дані публічних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, з медіа та інших відкритих джерел;
  • проводити опитування священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах для з’ясування обставин діяльності релігійної організації. Під час такого опитування ДЕСС має право використовувати засоби аудіо-, фото- або відеофіксації.

Релігієзнавча експертиза не може тривати понад 60 днів. За результатами дослідження Державна служба України з етнополітики та свободи совісті може видати наказ про наявність або відсутність ознак афілійованості релігійної організації.

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Що ж буде після того, як відведені девʼять місяців сплинуть? Детальніше про це читайте у матеріалі: «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомлялося, Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ворожих наративів в Україні.

До слова, Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кардинала Роберта Прево обрано 267-м Папою Римським, він обрав ім'я Лео XIV
Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево
8 травня, 20:25
Кардинали не дійшли згоди та не обрали нового Папу
Конклав: стали відомі результати ранкового голосування за нового понтифіка
8 травня, 13:41
Упродовж майже 650 років управління Католицькою Церквою було довірено виключно тим, хто належить до Колегії кардиналів
10 останніх конклавів: від Пія XI до Франциска
8 травня, 11:59
Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?
Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?
30 квiтня, 15:35
У Бога немає мертвих, у нього усі живі
У Бога немає мертвих, у нього усі живі
28 квiтня, 21:33
«Нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви»
Великий розлом вселенського православ'я. Перші дзвіночки
24 квiтня, 09:35
21 квітня – Всесвітній день творчості та інновацій
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квiтня, 00:10
Великий Четвер або Чистий четвер – один із головних днів Страсного тижня перед Великоднем
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
17 квiтня, 06:23
Страсна седмиця у 2025 році розпочинається 14 квітня
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
14 квiтня, 05:05

Політика

Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову
Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову
Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину
Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину
«Як жінка і мати». Нардепка від «Слуги» просить долучити її до перемовин з Росією
«Як жінка і мати». Нардепка від «Слуги» просить долучити її до перемовин з Росією
Зеленський про візит Трампа у Стамбул: Усі в Україні хотіли б, щоб президент зміг бути там
Зеленський про візит Трампа у Стамбул: Усі в Україні хотіли б, щоб президент зміг бути там
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США
Зеленський вручив Малюку «Золоту Зірку»
Зеленський вручив Малюку «Золоту Зірку»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
76K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
70K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
31K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
23K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Сьогодні, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua