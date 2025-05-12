Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову

Держслужба зі свободи совісті може видати наказ про наявність або відсутність ознак афілійованості релігійної організації

Державна служба України з етнополітики може проводити дослідження та встановлювати, чи є певна релігійна організація афілійованою з РПЦ

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий сайт.

Тепер Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) матиме можливість проводити дослідження та встановлювати, чи є певна релігійна організація афілійованою з РПЦ, послідовно формувати перелік релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, та відповідно володіти інформацією про кількість таких релігійних організацій.

Для проведення дослідження Державна служба України з етнополітики та свободи совісті формує склад дослідницької групи з-поміж посадових осіб структури. Рішення про визначення кількісного, персонального складу дослідницької групи, внесення змін до нього, дострокове припинення повноважень членів дослідницької групи оформлюються наказами служби.

Дослідження може відбуватися за власною ініціативою ДЕСС, зверненням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян або ж інших осіб. Про початок дослідження оприлюднюється на офіційному веб-сайті служби не пізніше ніж за один робочий день до початку його проведення.

Для встановлення ознак афілійованості ДЕСС під час проведення дослідження може:

звертатися до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про надання інформації, пояснень, документів, витягів з публічних електронних реєстрів, які необхідні для здійснення дослідження та встановлення наявності або відсутності ознак афілійованості;

використовувати висновки релігієзнавчої експертизи, інформацію, надану іншими центральними органами виконавчої влади, дані публічних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, з медіа та інших відкритих джерел;

проводити опитування священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах для з’ясування обставин діяльності релігійної організації. Під час такого опитування ДЕСС має право використовувати засоби аудіо-, фото- або відеофіксації.

Релігієзнавча експертиза не може тривати понад 60 днів. За результатами дослідження Державна служба України з етнополітики та свободи совісті може видати наказ про наявність або відсутність ознак афілійованості релігійної організації.

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Що ж буде після того, як відведені девʼять місяців сплинуть? Детальніше про це читайте у матеріалі: «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомлялося, Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ворожих наративів в Україні.

До слова, Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.