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Зеленський назвав втрати росіян на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський назвав втрати росіян на фронті
Глава держави також зауважив, що без підтримки Заходу Україна не зможе не тільки забезпечити свою оборону, але й зміцнити економіку та стабільність
фото: glavcom.ua

На одного загиблого українського захисника припадає п'ять ліквідованих росіян

Втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський  в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

За його словами, на одного загиблого українського захисника припадає п'ять ліквідованих росіян.

«Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика», – президент України.

Глава держави також зауважив, що без підтримки Заходу Україна не зможе не тільки забезпечити свою оборону, але й зміцнити економіку та стабільність, що в свою чергу може сприяти відновленню виробництва власної зброї у країні.

Президент додав, що Києву потрібна «потужна зброя, зброя великої дальності, ракети великої дальності та артилерія».

«Мова не про типи, а про виробництво. Збільшувати його кожен день, так, і протиповітряна оборона, щоб захистити людей, щоб дати можливість, економіка, щоб збільшити його, значить, дати можливість безпекової ситуації», – зазначив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму Путіна. Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News, на якому раніше працював Такер Карлсон, який записав скандальне інтерв’ю з диктатором Путіним.

Розмовляв з українським президентом провідний політичний ведучий Fox News Брет Баєр. Запис відбувся за два з половиною кілометри від російських позицій.

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Теги: війна Володимир Зеленський втрати

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