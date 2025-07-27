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Сили оборони просунулися у Запорізькій області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони просунулися у Запорізькій області
фото: Генштаб (ілюстративне)

Територію вдалося звільнити без жодної втрати з боку українських воїнів

ЗСУ успішно вибили окупантів у Запорізькій області. Внаслідок чого українські військові просунулися вперед. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 210 Окремий штурмовий полк.

«В результаті ретельно спланованих штурмових дій наш 1 штурмовий батальйон просунувся на Запоріжчині. Вибили ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи. Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків», – йдеться у повідомленні.

Територію вдалося звільнити без жодної втрати з боку українських воїнів.

Раніше повідомлялося, що окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів на Запоріжжі. Також їм вдалося окупувати село Лобкове.

Як повідомлялося, на Оріхівському напрямку російські війська накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. Водночас на Гуляйпільському напрямку армія РФ атакує в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони.

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Теги: ЗСУ війна Запорізька область

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