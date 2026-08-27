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Проблеми ветеранів в Україні: Лубінець дякує Буданову за позицію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Проблеми ветеранів в Україні: Лубінець дякує Буданову за позицію
Кирило Буданов
фото: Getty Images

Проблеми ветеранів потребують конкретних рішень на рівні держави, – омбудсман

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подякував керівнику Офісу президента Кирилу Буданову за рішучу позицію та оперативну реакцію на проблемні питання у сфері ветеранської політики. Про це омбудсман заявив під час доповіді щодо стану реалізації ветеранської політики в Україні.

Лубінець наголосив, що проблеми ветеранів потребують конкретних рішень на рівні держави. За його словами, Буданов порушує ці питання на рівні вищого керівництва держави, тоді як до роботи профільних парламентських комітетів та уряду в омбудсмана залишаються питання.

«Сьогодні на цій сцені я буду реально показувати проблемні питання і так само дуже дякую Кирилу Олексійовичу за дуже швидку конкретну пропозицію, що буде окреме засідання Ради, яку Ви очолюєте, де буде окремо піднято питання імплементації рекомендацій від нашої інституції», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов брав участь у першому засіданні Ради ветеранів війни за незалежність України.

Теги: Кирило Буданов Дмитро Лубінець ветеран

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