Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти
Наразі виплати за програмою вже отримали 57 заявників на суму 15.3 млн грн
фото з відкритих джерел

«СвітлоДім» – підтримка для багатоквартирних будинків, яка допомагає встановити автономні джерела електроенергії

За два тижні роботи державної програми «СвітлоДім» надійшло 524 заявки, виплати вже отримали 57 заявників на суму 15,3 млн грн. Як інформує «Главком», про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Ми отримали 524 заявки. Із них уже опрацювали 493: 155 передано на оплату, ще 338 потребують доопрацювання», – заявив посадовець.

Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти фото 1

Наразі виплати вже отримали 57 заявників на суму 15.3 млн грн. З понеділка почнуть надходити оплати за 98 заявками: загальна сума – 26, 4 млн грн.

Як повідомлялося раніше, 28 січня стартувала урядова програма «СвітлоДім» – підтримка для багатоквартирних будинків, яка допомагає встановити автономні джерела електроенергії. Це дозволяє забезпечити світло, воду, тепло, зв’язок і роботу ліфтів під час відключень. На першому етапі програма діє у Києві та Київській області.

Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти фото 2

«Щоб допомогти виправити недоліки в заявках районні державні адміністрації Києва та Київська обласна військова адміністрація звʼязуються з заявниками задля виправлення помилок. За лінком – помилки, які системно роблять заявники», – додав Кулеба.

У межах урядової програми «СвітлоДім» держава частково компенсує вартість автономного енергетичного обладнання для багатоквартирних будинків. Розмір гранту залежить від поверховості будинку. Для будинків до шести поверхів передбачена компенсація до 100 тис. грн, для будинків від семи до 16 поверхів – до 200 тис. грн, для будинків від 17 поверхів – до 300 тис. грн. Аналогічний розмір допомоги можуть отримати будинки з прибудованими, вбудованими або даховими котельнями, а також будинки від чотирьох до 16 поверхів включно, в яких є три і більше під’їздів.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей, а також блоків керування високовольтними батареями. Подати заявку на участь у програмі можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Форма власності значення не має.

Читайте також:

Теги: міністр електроенергія держава компенсація Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Шмигаль виступив під час години запитань до уряду у Верховній Раді
«Укрзалізниця» та «Нафтогаз» поділяться електроенергією з українцями – Шмигаль
16 сiчня, 13:53
Колишня очільниця Міненерго каже, що наявність світла – це «вже велике досягнення»
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
19 сiчня, 21:55
Партнери передали нашій країні силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо
Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання
22 сiчня, 19:41
Обов’язкове ліцензування акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання
Кабмін спростив ввезення акумуляторів
31 сiчня, 13:28
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Нестор Шуфрич у залі Шевченківського суду Києва
Суд аргументував застосування застави до Шуфрича
17 сiчня, 15:58
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
Інженер назвав головну причину замерзання котлів взимку
Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити
23 сiчня, 17:24
Наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників
Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву
25 сiчня, 18:57

Події в Україні

Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента
Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти
Молодому чоловікові стало зле у лісі під Румунією. Прикордонники виявили його труп
Молодому чоловікові стало зле у лісі під Румунією. Прикордонники виявили його труп
Під час унікальної операції військові визволили побратима, який 27 днів перебував у полоні
Під час унікальної операції військові визволили побратима, який 27 днів перебував у полоні
Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ
Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua