Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти

За два тижні роботи державної програми «СвітлоДім» надійшло 524 заявки, виплати вже отримали 57 заявників на суму 15,3 млн грн. Як інформує «Главком», про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Ми отримали 524 заявки. Із них уже опрацювали 493: 155 передано на оплату, ще 338 потребують доопрацювання», – заявив посадовець.

Наразі виплати вже отримали 57 заявників на суму 15.3 млн грн. З понеділка почнуть надходити оплати за 98 заявками: загальна сума – 26, 4 млн грн.

Як повідомлялося раніше, 28 січня стартувала урядова програма «СвітлоДім» – підтримка для багатоквартирних будинків, яка допомагає встановити автономні джерела електроенергії. Це дозволяє забезпечити світло, воду, тепло, зв’язок і роботу ліфтів під час відключень. На першому етапі програма діє у Києві та Київській області.

«Щоб допомогти виправити недоліки в заявках районні державні адміністрації Києва та Київська обласна військова адміністрація звʼязуються з заявниками задля виправлення помилок. За лінком – помилки, які системно роблять заявники», – додав Кулеба.

У межах урядової програми «СвітлоДім» держава частково компенсує вартість автономного енергетичного обладнання для багатоквартирних будинків. Розмір гранту залежить від поверховості будинку. Для будинків до шести поверхів передбачена компенсація до 100 тис. грн, для будинків від семи до 16 поверхів – до 200 тис. грн, для будинків від 17 поверхів – до 300 тис. грн. Аналогічний розмір допомоги можуть отримати будинки з прибудованими, вбудованими або даховими котельнями, а також будинки від чотирьох до 16 поверхів включно, в яких є три і більше під’їздів.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей, а також блоків керування високовольтними батареями. Подати заявку на участь у програмі можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Форма власності значення не має.