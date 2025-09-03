Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
У 2025 році перевірка показала, що прокурори здорові, тому інвалідність було скасовано
фото: Pravo

Обидва прокурори у 2020 році оформили групу інвалідності задля отримання пенсії

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила з посади прокурора Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області Сергія Наконечного і прокурора Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тараса Горбця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Як повідомляв «Главком», керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний, який має групу інвалідності, отримав підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу). За 2020-2024 роки керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний отримав 1,07 млн грн пенсійних виплат.

За версією слідства, у червні 2020 року прокурор Наконечний безпідставно оформив II групу інвалідності пожиттєво. Довідку про інвалідність видала Кам’янець-Подільська МСЕК. Слідчі ДБР, які ведуть розслідування, допитали реєстратора вказаної МСЕК, яка зазначила: медичні документи Сергія Наконечного надійшли на розгляд не від медичної установи, їх принесла невідома особа перед засіданням МСЕК. Свідок додала: до того меддокументи прокурора були на розгляді обласної МСЕК, якою тоді керувала Тетяна Крупа.

Після «МСЕК-скандалу» восени 2024 року діагнози прокурора Наконечного прискіпливо вивчали, щонайменше, дві медичні установи: Свято-Михайлівська клінічна лікарня Києва і Центральна МСЕК. Зокрема, завідувач відділення судинної хірургії київської лікарні не підтвердив діагноз Наконечного, пов’язаного з проблемами нижніх кінцівок.

Також Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Наконечного, наголосивши: «…ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності».

Крім того, прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат.

За даними слідства, 27 липня 2020 року прокурор підписав декларацію із лікарем, яка працює у третьому черкаському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Того ж дня правоохоронець поскаржився медику на болі у правому та лівому підребер’ї; періодичну печію, нудоту; головні болі; підвищення артеріального тиску, серцебиття; запаморочення, мерехтіння «мушок» перед очима; болі вздовж хребта.

Через чотири дні, 31 липня, лікарка підготувала виписку, в якій прописала: прокурор пройшов лікування у медзакладі (всього десять днів); має кілька хронічних захворювань органів черевної порожнини, але його загальний стан задовільний. Водночас, як стверджує слідство, у день виписки прокурор Горобець спонукав працівників міського центру первинної медико-санітарної допомоги виписати направлення на МСЕК у зв’язку з наявністю у нього ознак інвалідності. 31 липня 2020 року обласна МСЕК №2 прийняла рішення про встановлення уманському прокурору ІІ групи інвалідності безтерміново.

Як повідомлялося, наприкінці липня прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором.

Читайте також:

Теги: прокурор звільнення корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На лікуванні в Дніпрі перебуває військовий, який пережив російський полон
Росіяни перерізали горло та кинули в яму: історія військового, який пережив полон (відео)
26 серпня, 13:23
Держдепартамент готовий заплатити до $50 млн за інформацію, яка допоможе заарештувати Мадуро
Трамп хоче «голову» Мадуро? США відправили військову ескадру до Венесуели
19 серпня, 16:22
Маріус Борг Гойбі офіційно не належить до королівської родини
Сина норвезької принцеси звинувачено у чотирьох зґвалтуваннях
19 серпня, 13:07
Пертурбації зачепили Мінекономіки, Мінєдності та Держстат
Кабмін провів низку кадрових змін у державних службах: подробиці
15 серпня, 21:30
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
11 серпня, 15:24
Андрій Сваток, Мирослав Пацкан, Дмитро Прокудін (зліва направо)
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
11 серпня, 08:32
Бізнес на Сумщині приніс дружині прокурора майже 6 млн грн за рік
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
10 серпня, 10:54
Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, втім прокурори оскаржили це рішення
Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника
6 серпня, 17:37
Договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
4 серпня, 17:11

Кримінал

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
24K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
8499
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
5583
Фальшива драма кілера Парубія
4815
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua