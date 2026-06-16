Головком Естонії відвідав українські бригади на передовій

Сирський показав союзнику реальну ситуацію на фронті та потреби українських військових

Головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Меріло разом із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відвідали військові частини та органи військового управління, які виконують бойові завдання на південному сході України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сирського.

Під час поїздки сторони ознайомилися з поточною оперативною обстановкою на фронті, роботою українських підрозділів та викликами, з якими щодня стикаються військовослужбовці.

«На місці ознайомилися з поточною обстановкою, роботою підрозділів та викликами, з якими щодня стикаються наші воїни. Поспілкувався з керівним складом Десантно-штурмових військ та командирами десантно-штурмових бригад. Обговорили характер дій противника в операційній зоні, наявні загрози та шляхи посилення спроможностей наших військ», – повідомив Сирський.

Окрему увагу під час візиту приділили роботі Сил безпілотних систем. Головнокомандувачу ЗСУ та його естонському колезі доповіли про поточну ситуацію на напрямках, забезпечення підрозділів та результати виконання бойових завдань.

Також відбулася зустріч із командуванням Сил безпілотних систем та командирами штурмових полків, які безпосередньо беруть участь у стримуванні російських військ.

Сирський наголосив, що для міжнародних партнерів України надзвичайно важливо особисто бачити ситуацію на фронті та отримувати об'єктивне уявлення про потреби української армії.

«Для наших партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Дякую всім українським воїнам за стійкість, професіоналізм, відвагу та мужність. Саме завдяки вам Україна тримається, воює та наближає справедливий мир», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) та Групи сприяння безпеці України (SAG-U). Під час переговорів Сирський поінформував американського генерала про поточну оперативну обстановку на фронті, а також ознайомив із підходами українського військового командування до ведення бойових дій. Крім того, сторони обговорили подальшу підтримку України з боку союзників та актуальні потреби українських військових.