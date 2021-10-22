ТСК щодо «вагнерівців» може заслухати міністра Тарана

До міністра Тарана «залишилися питання», зазначила Безугла

Тимчасова слідча комісія щодо операції із затримання російських найманців ПВК «Вагнер» може запросити для дачі свідчень міністра оборони Андрія Тарана. Про це журналістам заявила голова комісії, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

За її словами, члени комісії розглядають таку можливість, тому що до міністра «залишилися питання».

Безугла припускає, що наступного тижня комісія зможе оприлюднити проміжний звіт щодо своєї роботи.

«Наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це кожен зможе оцінити під час проміжного звіту», – сказала вона.

Тимчасова слідча комісія, яку очолює Безугла, розслідує «можливі протиправні дії представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України».

Як заявила сама депутатка 22 жовтня, ця ж комісія почала розслідувати масову загибель українських військових під час виходу з Іловайська у 2014 році.

Нагадаємо, у Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) у цій справі. Спочатку Офіс президента взагалі заперечував планування такої операції, але голова комісії від «Слуги народу» Мар’яна Безугла у своєму звіті визнала, що щось подібне готувалося, але це була не «спецоперація», а «спецзахід», і посадка літака планувалася не в Києві, а у Стамбулі. При цьому жодної комунікації з турецькою стороною, за її словами, не велося. За висновками Комісії, вже на етапі вербування про плани української сторони дізналися росіяни та в битві трьох спецслужб, особливо враховуючи складну ситуацію з виборами в Білорусі, українська сторона програла.

Раніше Безугла заявила, що парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Як заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операціїз затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».