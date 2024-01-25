Партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети (фото)

На підприємстві загарбники проєктують та випускають ракетне озброєння різних класів

Партизани виявили виробничі цехи, комори з реагентами та технікою

Українські партизани провели розвідку оборонного підприємства загарбників у Московській області, де вони вироблять ракети та комплекси. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Наші агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств: корпорацію «Тактичне ракетне озброєння» у населеному пункті Корольов Московської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там проєктують та випускають ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу «Бастіон», «Яхонт», «Рубіж» та ін.

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Крім цього, партизани виявили виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також вони, ймовірно, знають розташування адміністративного корпусу з усією документацією.

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму партизани знайшли та зафіксували координати створеного загарбниками пункту відбору до російської армії.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві. Партизани також вказали координати розташування об’єкта і передали їх ЗСУ.