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Партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети (фото)
На підприємстві загарбники проєктують та випускають ракетне озброєння різних класів
фото: рух «Атеш»

Партизани виявили виробничі цехи, комори з реагентами та технікою

Українські партизани провели розвідку оборонного підприємства загарбників у Московській області, де вони вироблять ракети та комплекси. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Наші агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств: корпорацію «Тактичне ракетне озброєння» у населеному пункті Корольов Московської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там проєктують та випускають ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу «Бастіон», «Яхонт», «Рубіж» та ін.

5 фото
На весь екран

Крім цього, партизани виявили виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також вони, ймовірно, знають розташування адміністративного корпусу з усією документацією.

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму партизани знайшли та зафіксували координати створеного загарбниками пункту відбору до російської армії.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві. Партизани також вказали координати розташування об’єкта і передали їх ЗСУ. 

Теги: партизани Москва ракета

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