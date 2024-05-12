Надзвичайно небезпечний момент: Кемерон відреагував на загострення на Харківщині

Глава МЗС Британії наголосив на важливості надання Україні пакета допомоги на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік

Девід Кемерон: «Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям»

Союзник мають посилити допомогу Україні, адже Наступ російських військ у Харківській області є небезпечним моментом. Партнери повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україна. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії, повідомляє Sky News.

Кемерон назвав «надзвичайно небезпечним моментом» те, що Росія прорвалася у прикордонні райони Харківської області.

«Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям», – сказав міністр.

Тому глава МЗС наголосив на важливості надання Україні пакета допомоги на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.

Кемерон також вважає, що надання допомоги від США може змінити ситуацію на полі бою. На його думку, Вашингтону потрібно було швидше затверджувати продовження допомоги Україні, адже країна «страждала в сухопутній війні».

«Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення – тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують», – додав британський міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, російські загарбники обстріляли Вовчанськ, скинувши на місто авіабомби. Є загибла та поранені.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, російське командування, ймовірно, думає, що захоплення Вовчанська, що в Харківській області, дасть окупантам змогу загрожувати українським оборонцям на Куп’янському напрямку.

Спроби Росії знищити українські наземні лінії зв’язку на південний захід і схід від Вовчанська вказують на те, що сили противника, ймовірно, зосередяться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти населений пункт або розширити фронт далі на схід уздовж міжнародного кордону між Росією та Україною.

Крім того, повідомляється, що 11 травня російські війська завдали щонайменше 20 ударів планувальними бомбами по Вовчанську, а також били з артилерії, РСЗВ і безпілотників.

Нагадаємо, Центр спеціального призначення Нацгвардії «Омега» повідомив, що на Харківському напрямку точаться важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Із яких саме – захисники не уточнили.

Згодом аналітики DeepState заявили, що російські загарбники окупували шість населених пунтків на півночі Харківської області. Йдеться про села Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджував.



