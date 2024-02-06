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У Москві суд заочно заарештував письменника Бориса Акуніна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Москві суд заочно заарештував письменника Бориса Акуніна
Справжнє ім'я Бориса Акуніна – Григорій Шалвович Чхартішвілі
фото з відкритих джерел

Справу проти письменника було заведено у грудні 2023 року, а наприкінці січня цього року МВС РФ оголосило Акуніна у розшук

Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці письменника Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі). Про це повідомляє пресслужба суду.

Його заарештували у справі про військові «фейки» (стаття 207.3 КК РФ) та про публічне «виправдання тероризму» (стаття 205.2 КК РФ).

Справу проти письменника завели у грудні 2023 року, а наприкінці січня цього року МВС РФ оголосило Акуніна у розшук. У рамках справи слідчі приходили з обшуком до московського видавництва «Захаров», яке випускало книги письменника.

Сам Акунін живе за межами Росії.

Борис Акунін (справжнє ім'я Григорій Шалвович Чхартішвілі) – російський письменник, вчений-японіст, літературознавець, перекладач, громадський діяч. Також публікувався під літературними псевдонімами Анна Борисова та Анатолій Бруснікін.

Як повідомлялося, у січні Міністерство юстиції РФ внесло до реєстру «іноземних агентів» письменника Бориса Акуніна. В реєстрі Росфінмоніторингу біля імені Акуніна стоїть «зірочка», яка означає, що проти письменника могли порушити справу про тероризм, але до цього інформації про порушення кримінальної справи проти нього не було. При цьому до бази федерального розшуку російського МВС письменника, який виїхав з РФ у 2014 році і живе у Великій Британії, ще не додали.

Раніше Борис Акунін пояснив росіянам, чому не вважає правильним підтримувати війну в Україні – він підкреслив, що за путінським режимом стоїть зло, підтримуючи яке можна стати його частинкою. Письменник зазначив, що каталізатором звернення до росіян стали регулярні вимоги зректися проукраїнської позиції та прийняти сторону РФ.

Теги: книги тероризм письменник розшук росія суд

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