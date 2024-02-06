Жозеп Боррель прибув до Києва (оновлено)

Олексій Гончаренко: «Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ»

Сьогодні, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Про це повідомив Олексій Гончаренко.

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«Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ. Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України», – написав нардеп.

Також Гончаренко повідомив, що в Київ прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола.

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Згодом свій візит підтвердив і сам Боррель. «Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС», – написав головний дипломат ЄС у соцмережі Х.

Нагадаємо, Боррель розповів, як збільшити поставки боєприпасів Україні. На думку представника Євросоюзу, європейська промисловість здатна виробляти більше боєприпасів, але проблема полягає в тому, що частина продукції експортується до інших країн.

Раніше Боррель заявив, що Європейський союз зберігає позицію щодо підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність та вже найближчими днями, імовірно, зможе створити фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. За його словами, перемога України критично важлива для миру й стабільності в Європі.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року.

Нагадаємо, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.