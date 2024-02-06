Головна Країна Політика
search button user button menu button

Жозеп Боррель прибув до Києва (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жозеп Боррель прибув до Києва (оновлено)
Візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого
фото: Жозеп Боррель/соцмережа Х

Олексій Гончаренко: «Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ»

Сьогодні, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Про це повідомив Олексій Гончаренко. 

«Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ. Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України», – написав нардеп. 

Також Гончаренко повідомив, що в Київ прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола.

Згодом свій візит підтвердив і сам Боррель. «Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС», – написав головний дипломат ЄС у соцмережі Х.

Нагадаємо, Боррель розповів, як збільшити поставки боєприпасів Україні. На думку представника Євросоюзу, європейська промисловість здатна виробляти більше боєприпасів, але проблема полягає в тому, що частина продукції експортується до інших країн.
Раніше Боррель заявив, що Європейський союз зберігає позицію щодо підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність та вже найближчими днями, імовірно, зможе створити фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. За його словами, перемога України критично важлива для миру й стабільності в Європі.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року.

Нагадаємо, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

Теги: Європейський союз Олексій Гончаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС
Зеленський домовився з главою Єврокомісії про скринінг українського законодавства
16 сiчня, 16:26
Міністр оборони Британії Грант Шаппс
Міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України
21 сiчня, 23:10
Законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні
Голосування законопроєкта про мобілізацію: нардеп пояснив, що відбувається в Раді
11 сiчня, 12:05
Кабінет міністрів збирається внести відредагований законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради вже протягом кількох тижнів
Яка норма може зникнути із законопроєкту про мобілізацію: роз'яснення нардепа
16 сiчня, 11:43
Орбан заявив, що міграція пов'язана із загрозами терору
Чи прийматиме Угорщина мігрантів? Орбан зробив різку заяву
20 сiчня, 06:21
Урсулу фон дер Ляйєн можуть висунути на другий термін як голову Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн може вдруге очолити Єврокомісію
26 сiчня, 08:41
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан
ЄС підірве економіку Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT
29 сiчня, 02:20
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Мільйон снарядів від ЄС для України: Боррель зробив заяву
2 лютого, 22:15
Чи здатна російська «оборонка» забезпечити технікою нові резерви армії РФ: оцінка ISW
Чи здатна російська «оборонка» забезпечити технікою нові резерви армії РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:30

Політика

Нардепку Мар'яну Безуглу виключено з партії «Слуга народу»
Нардепку Мар'яну Безуглу виключено з партії «Слуга народу»
Зеленський зустрівся з главою МЗС Португалії
Зеленський зустрівся з главою МЗС Португалії
Верховна Рада провалила голосування про звільнення Безуглої
Верховна Рада провалила голосування про звільнення Безуглої
Кулеба пояснив, як «перезавантаження» влади вплине на відносини із Заходом
Кулеба пояснив, як «перезавантаження» влади вплине на відносини із Заходом
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про множинне громадянство
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про множинне громадянство
Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці
Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7521
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7079
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5577
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua