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Уперше за місяць Росія збільшила вдвічі кількість ракетоносіїв у морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше за місяць Росія збільшила вдвічі кількість ракетоносіїв у морі
У морі перебуває ворожий фрегат «Адмірал Макаров» та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу «Калібр»
фото з відкритих джерел

У Силах оборони півдня не виключають нові ракетні удари ворогом

Російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі вдвічі. Такої присутності не спостерігали вже понад місяць. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі у морі перебуває ворожий фрегат «Адмірал Макаров» та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу «Калібр».

Зокрема, зважаючи на помірну морську погоду Росія може застосувати ці ракети. Також у Силах оборони півдня спостерігають активність російської авіації над акваторією Чорного моря.

За словами Наталії Гуменюк, це може свідчити про підвищений інтерес, пов’язаний з розвідувальною діяльністю. Окрім того, ворог намагається компенсувати знищений російський літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 запускаючи розвідувальні безпілотники. Зокрема, саме цей літак був основним навідником для масованих ракетних ударів.

У Силах оборони півдня не виключають нові ракетні удари ворогом. Гуменюк наголосила, що Росія намагається тримати Україну у напрузі точковими ударами. Так, минулої доби ЗС РФ запускали ракети Х-59 та Х-31П, якими намагається розвідати українські системи ППО.

До відома, в Україні вдруге за день, об 11:42, була оголошена повітряна тривога.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, району зосередження особового складу, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та двох складах боєприпасів противника.

 

Теги: росія авіація літак корабель ракета

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