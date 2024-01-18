Уперше за місяць Росія збільшила вдвічі кількість ракетоносіїв у морі

У морі перебуває ворожий фрегат «Адмірал Макаров» та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу «Калібр»

У Силах оборони півдня не виключають нові ракетні удари ворогом

Російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі вдвічі. Такої присутності не спостерігали вже понад місяць. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, наразі у морі перебуває ворожий фрегат «Адмірал Макаров» та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу «Калібр».

Зокрема, зважаючи на помірну морську погоду Росія може застосувати ці ракети. Також у Силах оборони півдня спостерігають активність російської авіації над акваторією Чорного моря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Наталії Гуменюк, це може свідчити про підвищений інтерес, пов’язаний з розвідувальною діяльністю. Окрім того, ворог намагається компенсувати знищений російський літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 запускаючи розвідувальні безпілотники. Зокрема, саме цей літак був основним навідником для масованих ракетних ударів.

У Силах оборони півдня не виключають нові ракетні удари ворогом. Гуменюк наголосила, що Росія намагається тримати Україну у напрузі точковими ударами. Так, минулої доби ЗС РФ запускали ракети Х-59 та Х-31П, якими намагається розвідати українські системи ППО.

До відома, в Україні вдруге за день, об 11:42, була оголошена повітряна тривога.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, району зосередження особового складу, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та двох складах боєприпасів противника.