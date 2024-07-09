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Путін поставив у скрутне становище Орбана після ракетного удару по «Охматдиту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін поставив у скрутне становище Орбана після ракетного удару по «Охматдиту»
Орбан їздив до Путіна говорити про мир в Україні
фото з відкритих джерел

Поки Орбан говорив про готовність до припинення вогню, Путін завдав удару по дитячій лікарні в Києві

Російська Федерація, атакувавши масово ракетами Україну, підставила прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із його «мирною місією» до Росії. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Поки Орбан прилетів у Київ, потім – одразу скажу, що не було погоджено з Україною – полетів у Москву і Китай, і називає це «місією миру», говорить про припинення вогню, Путін завдає удару по дитячій лікарні, по українських заводах, українських містах, масовано вбиває десятки людей», – пояснив Кулеба.

За словами очільника українського МЗС, Путін ставить у скрутне становище Орбана, тому що на тлі удару по дитячій лікарні просувати наратив до якогось врегулювання війни «стає надзвичайно складно».

Голова МЗС підкреслив, що Україна донесла до угорського прем’єра свою позицію стосовно миру, яка містить два обов’язкові елементи: по-перше, жодних домовленостей про Україну без України; по-друге, основа для припинення війни – це формула миру.

«Про все інше ми готові розмовляти, але ці два принципи є абсолютно недоторканними», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ракетний удар російської армії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Однак угорський політик жодним словом не засудив Російську Федерацію за вчинений терористичний акт.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

До слова, посли Євросоюзу зустрінуться 10 липня у Брюсселі, аби обговорити дії та поведінку Угорщини після початку її головування у Раді ЄС.

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Теги: Віктор Орбан війна обстріл путін росія

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