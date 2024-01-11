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Рятувальники показали фото наслідків ракетного удару по Харкову

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Рятувальники показали фото наслідків ракетного удару по Харкову
Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів
фото: ДСНС

Пошкоджень зазнала триповерхова будівля готелю

Увечері 10 січня російські війська вдарили ракетами по Харкову, влучивши біля готелю в центрі міста. ДСНС оприлюднила фото порятунку та усунення наслідків ракетного удару.

10 січня близько 22:30 ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю. Рятувальники зазначили, що на момент їхнього прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч.

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Наслідки російського удару
фото: ДСНС

Зазначається, що площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Із будівлі було евакуйовано 8 людей.

Станом на 1:04 відомо про 11 постраждалих, з них четверо – чоловіки віком від 31 до 38 років, семеро – жінки у віці від 23 до 71 року. Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих – 35-річний чоловік – перебуває у важкому стані, вісім пацієнтів – у середньому та легкому, двом надали допомогу на місці.  

Серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вдарили по цивільному обʼєкту. Як повідомлялося, у місті пролунали два вибухи. На парковці поряд з обʼєктом, у який влучили росіяни, загорілися авто, повідомлялося про руйнування будівлі. 

Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300. 

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Теги: рятувальники росіяни Харків обстріл

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