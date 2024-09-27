Удар по будівлі поліції у Кривому Розі: перші фото наслідків

Триває пошуково-рятувальна операція

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по будівлі поліції у Кривому Розі зросла до п'яти людей. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомила Дніпропетровська облпрокуратура.

За даними слідства, 27 вересня 2024 року військові РФ здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. Руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки та автомобілі.

Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися.

Рятувальні роботи у Кривому Розі тривають фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Нагадаємо, що сьогодні близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Станом на 10:20 було відомо про трьох постраждалих.