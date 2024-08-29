У хостелі під Варшавою вбито українця

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці

Поблизу Варшави поліцейські заарештували 29-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві молодого українця у хостелі в Зомбках. Про це повідомляє Inpoland.

Як зазначається, у ніч із суботи на неділю до Зомбківського відділку поліції надійшло повідомлення про різанину в одному з місцевих хостелів. Прибувши на місце правоохоронці виявили чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітки, якому вже надавали першу медичну допомогу. Попри реанімаційні дії, лікарям не вдалося повернути до життя 27-річного українця.

Поліцейські відразу розпочали пошуки нападника. За кілька годин у Воломіні вдалося затримати 29-річного поляка. Йому вже висунули обвинувачення. У вівторок суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці. Поки що дії підозрюваного кваліфікують як вбивство, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 8 років, позбавлення волі на строк до 25 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що поліція німецького міста Росток відпустила напередодні затриманого 26-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до вбивства 46-річного українця. Зазначається, що 26-річний українець пробув у слідчому ізоляторі менше доби. Упродовж дня вівторка, 13 серпня, затриманий мав постати перед слідчим суддею для ухвалення рішення про арешт. Однак згодом поліція та прокуратура Ростока повідомили, що українця звільнено з-під варти.

Як повідомлялося, 12 серпня, тіло 46-річного українця було виявлене в спеціалізованому центрі для біженців. Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії.

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.