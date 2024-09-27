Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Під час повітряної тривоги ворог поцілив по адмінбудівлі у Кривому Розі

Попадання ворога по адмінбудівлі Кривого Рогу підтвердив очільник ОВА Сергій Лисак

Російські окупанти сьогодні, 27 вересня, завдали удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у Нацполіції.

«Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу адмінбудівля зазнала руйнування, також пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч

Наразі на місці удару триває пошуково-рятувальна операція.

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Зранку 27 вересня під час повітряної тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Одна з ракет росіян поцілила в адмінбудівлю міста.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу», – попередили у пресцентрі Повітряних сил.

Згодом очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив попадання ворога по адмінбудівлі міста.

«Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди», – повідомив Лисак.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. В результаті чого загинули троє людей, троє – поранені. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За інформацією Лисака, в результаті атаки зайнялися два приватні будинки – пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще дві – зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

Також сьогодні під ранок ворог масовано атакував безпілотниками Ізмаїл на Одещині. Загинули три людини, ще 14 – поранені. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-річний чоловік, постраждало 11 людей, серед яких одна дитина.