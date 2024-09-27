Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди
Під час повітряної тривоги ворог поцілив по адмінбудівлі у Кривому Розі
фото: ДСНС України

Попадання ворога по адмінбудівлі Кривого Рогу підтвердив очільник ОВА Сергій Лисак

Російські окупанти сьогодні, 27 вересня, завдали удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у Нацполіції.

«Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу адмінбудівля зазнала руйнування, також пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч

Наразі на місці удару триває пошуково-рятувальна операція. 

Удар по Кривому Рогу 27 вересня 

Зранку 27 вересня під час повітряної тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Одна з ракет росіян поцілила в адмінбудівлю міста.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу», – попередили у пресцентрі Повітряних сил. 

Згодом очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив попадання ворога по адмінбудівлі міста.  

«Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди», – повідомив Лисак.  

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. В результаті чого загинули троє людей, троє – поранені. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.  За інформацією Лисака, в результаті атаки зайнялися два приватні будинки – пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще дві – зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

Також  сьогодні під ранок ворог масовано атакував безпілотниками Ізмаїл на Одещині. Загинули три людини, ще 14 – поранені. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-річний чоловік, постраждало 11 людей, серед яких одна дитина.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг обстріл росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готується до ударів ракетами Atacms, переміщуючи свої літаків
РФ перемістила 90% своїх літаків за межі радіусу дії Atacms
28 серпня, 03:55
Росіяни показово звертаються зі словом «здравствуйтє»
Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
1 вересня, 01:53
За словами Зеленського, росіяни для атаки використали керовані авіаційні бомби
Удар РФ по Харкову: Зеленський рішуче звернувся до партнерів
30 серпня, 17:02
Наслідки обстрілу Сум, 8 вересня 2024 р.
Обстріл Сум: що відомо про загиблих і постраждалих (фото)
8 вересня, 08:58
Знаменський храм був побудований у 1912 році і є пам’яткою архітектури місцевого значення.
На Дніпропетровщині окупанти знищили храм Московської церкви (фото)
12 вересня, 21:29
Окупанти зіткнуться з труднощами через тому від війни, запевнив Буданов
Коли Росія втомиться наступати? Буданов назвав критичну дату для ворога
14 вересня, 22:10
Уночі Повітряні сили ЗСУ оголошували про запуск ворожих дронів по українських областях
Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО
19 вересня, 08:23
В Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин
В Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин
23 вересня, 23:02
Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500
Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)
24 вересня, 18:49

Події в Україні

Forbes: Бої за Вугледар стали для РФ одними з найкривавіших за всю війну
Forbes: Бої за Вугледар стали для РФ одними з найкривавіших за всю війну
Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди
Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди
Тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Росія створює народні дружини на Луганщині: яка мета
Росія створює народні дружини на Луганщині: яка мета
Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
За сприяння Катару РФ та Україна проведуть обмін тринадцятьма дітьми
За сприяння Катару РФ та Україна проведуть обмін тринадцятьма дітьми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
58K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
42K
Саудівський ніж у спину Путіна
37K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua