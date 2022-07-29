Рашисти вдарили ракетами по Краматорську: є поранені

Постраждали троє цивільних

Російські загарбники сьогодні атакували ракетами Краматорськ на Донеччині. Внаслідок обстрілів є поранені серед цивільних. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

«Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке», – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про трьох поранених цивільних. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні рашисти також вдарили по Миколаєву. Ворожа ракета влучили у зупинку громадського транспорту.

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.

Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.

Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців.