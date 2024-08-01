Латвія завершила будівництво паркану на кордоні із Білоруссю (фото)

Основні роботи на сухопутних ділянках кордону загальною довжиною 112 км завершили ще минулого року

Будівництво паркану та інфраструктури на латвійсько-білоруському кордоні коштує понад 125 млн євро

Латвія завершила будівництво 145 кілометрового паркану на кордоні із Білоруссю. До кінця року мають облаштувати супутню інфраструктуру, зокрема дороги для патрулювання. Про це повідомив суспільний мовник Латвії LSM.

Основні роботи на сухопутних ділянках кордону загальною довжиною 112 км завершили ще минулого року, а цьогоріч будівництво продовжилося на водних ділянках.

фото: Leta

Зараз підрядник продовжить роботу над необхідною супутньою інфраструктурою і над рішеннями про дві ділянки, де паркан не передбачений.

На місцях, де паркан був зведений раніше, будують дороги для патрулювання легким транспортом (приблизно 40 км) та патрульних містків-стежок (15 км). Також зводять п'ять вишок і облаштовують під'їзні шляхи до них.

фото: Leta

Крім того, планується будівництво дороги вздовж озера Річу, що дозволить прикордонникам оперативно реагувати на можливі порушення. Ділянки без паркану планують зробити до середини 2025 року.

Будівництво паркану та інфраструктури на латвійсько-білоруському кордоні коштує понад 125 млн євро.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви.У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.