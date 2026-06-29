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РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Кропивницькому (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Кропивницькому (фото)
Загиблих та травмованих немає
фото: ДСНС Кіровоградщини

Рятувальники ліквідували загоряння

Увечері 28 червня російська терористична армія атакувала Кіровоградщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, під обстріл потрапив один з об’єктів інфраструктури у м. Кропивницький, внаслідок чого виникла пожежа.

РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Кропивницькому (фото) фото 1
РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Кропивницькому (фото) фото 2
РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Кропивницькому (фото) фото 3

Рятувальники ліквідували загоряння. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, ввечері 28 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинула 55-річна жінка. Крім того, поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро місцевих мешканців.

Також вранці 28 червня росіяни вдарили по Запоріжжю. Відомо про загиблих та поранених.

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Теги: Кіровоградщина війна ДСНС

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