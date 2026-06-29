РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Кропивницькому (фото)

Загиблих та травмованих немає

Рятувальники ліквідували загоряння

Увечері 28 червня російська терористична армія атакувала Кіровоградщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, під обстріл потрапив один з об’єктів інфраструктури у м. Кропивницький, внаслідок чого виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували загоряння. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, ввечері 28 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинула 55-річна жінка. Крім того, поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро місцевих мешканців.

Також вранці 28 червня росіяни вдарили по Запоріжжю. Відомо про загиблих та поранених.