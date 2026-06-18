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Z-блогер закликав росіян виходити на протести після ударів по Москві (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Z-блогер закликав росіян виходити на протести після ударів по Москві (відео)
Російська ППО поцілила в ТЦ у Москві
фото з місцевих пабліків

Далі, якщо ми будемо просто мовчки спостерігати, то у нас просто не залишиться країни, у нас не залишиться дому, у нас не залишиться Батьківщини, каже росіянин

Після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж у Москві російські Z-блогери почали закликати жителів столиці виходити до центру міста, пише «Главком».

Автор каже, що москвичі ще кілька днів спостерігатимуть за наслідками ударів, але якщо ще така повториться, то він пропонує лише один варіант: в центрі міста збиратися в групи людей, приходити в центр Москви і ставити питання «Що відбувається?!».

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«Далі, якщо ми будемо просто мовчки спостерігати, то у нас просто не залишиться країни, у нас не залишиться дому, у нас не залишиться Батьківщини, а якщо у нас не залишиться Батьківщини, то недовго і нам всім залишиться», – каже Z-блогер. 

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Варто зазначити, що жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

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Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

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Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

Z-блогер закликав росіян виходити на протести після ударів по Москві (відео) фото 1

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: росія пропаганда війна Москва пропагандист

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