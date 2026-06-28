Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині через ракетний удар РФ загинула жінка, серед поранених діти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині через ракетний удар РФ загинула жінка, серед поранених діти
Росія вдарила ракетами
фото з відкритих джерел

Поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро місцевих мешканців

Ввечері 28 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

Внаслідок ворожої атаки загинула 55-річна жінка. Крім того, поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро місцевих мешканців.

Серед постраждалих є двоє дітей – 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець, які зазнали вибухових травм. Також поранено 32-річну та 53-річну жінок, а також чотирьох чоловіків віком 26, 28, 41 та 50 років.

Як відомо, вранці 21 червня російські терористи атакували Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов повідомив, що у Київському районі Харкова ворожа «молнія» вдарила по 12-ти поверхівці. Російський дрон влучив між двома верхніми поверхами будинку.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Терехова, зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки, а наслідки ударів продовжують уточнюватися.

До слова, уночі 19 червня росіяни завдали удару КАБами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 03:49 – тоді Терехов повідомив, що армія РФ завдала удару КАБами по Холодногірському району. Деталі на той момент лише уточнювалися. Вже о 04:33 мер уточнив: через влучання КАБа пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та складське приміщення. Згодом ця цифра зросла до понад 40 будинків.

Крім того, під час ліквідації пожежі у Харкові внаслідок повторного російського обстрілу загинули п'ятеро працівників ДСНС, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко висловив глибокі співчуття родинам загиблих, назвавши їх героями без зброї, та з прикрістю констатував, що Україна продовжує втрачати тих, хто рятує людські життя.

Теги: Харківщина Олег Синєгубов ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти майже безперервно атакують нафтогазову інфраструктуру в Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях
Росія добу била по обʼєктах «Нафтогазу» на Харківщині та Сумщині
29 травня, 15:32
Наслідки атаки на Балаклію в ніч проти 16 червня
Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей
16 червня, 06:36
Внаслідок удару пошкоджено понад 40 приватних будинків
Росія вдарила КАБами по Харкову: є постраждалі, серед них діти
19 червня, 06:30
Енергетики не постраждали
Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків на Харківщині
10 червня, 10:15
Наслідки російського обстрілу житлового сектору Балаклії
Росія вдарила по Балаклії: загинула людина
24 червня, 05:45
Окупанти атакували Харків
Росія вдарила по Харкову ракетами
Вчора, 05:34
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
Вчора, 05:55
Влада Харківщини планує закрити антидроновими сітками 1408 км області
Над Харковом з'являться антидронові сітки? Місцева влада повідомила деталі
23 червня, 17:23
В Ізюмі росіяни пошкодили багатоповерхівку, вбили людину та ще трьох поранили
Росія вбила жінку в Ізюмі: через атаку пошкоджено багатоповерхівку (фото)
26 червня, 13:05

Події в Україні

На Харківщині через ракетний удар РФ загинула жінка, серед поранених діти
На Харківщині через ракетний удар РФ загинула жінка, серед поранених діти
Путін заявив, що поставив завдання захопити Донбас та «Новоросію»
Путін заявив, що поставив завдання захопити Донбас та «Новоросію»
Поліція назвала причину смерті командира 154-ї бригади
Поліція назвала причину смерті командира 154-ї бригади
Захід починає інакше дивитися на війну, це поганий сигнал для РФ – FT
Захід починає інакше дивитися на війну, це поганий сигнал для РФ – FT
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 червня 2026
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 червня 2026
Суд відмовив звільненому з полону бійцю Нацгвардії у виплаті мільйона гривень
Суд відмовив звільненому з полону бійцю Нацгвардії у виплаті мільйона гривень

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua