Втрати ворога станом на 27 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 27 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 27 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8331 (+11) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од.;
- артилерійських систем – 15885 (+45) од.;
- РСЗВ – 1125 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 905 (+1) од.;
- літаків – 363 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53).;
- крилаті ракети ‒ 2403 (+1).;
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2671 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 27 липня:
- У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
- У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 885-й день повномасштабної війни в Україні.
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