Зеленський розповів, коли буде план для проведення наступного Саміту миру

Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру

У жовтні відбуватимуться тематичні конференції за різними пунктами формули миру

У листопаді підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись, однак сама дата саміту поки невідома. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Журналісти запитали Зеленського, що на цей час відомо щодо проведення наступного Саміту миру.

«Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде вже «на столі» – а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає. Але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде, з усіма деталями», – сказав президент.

Також у жовтні відбуватимуться тематичні конференції за різними пунктами формули миру, над якими працюють окремі групи країн, і Франція, зокрема, 17 жовтня організовує таку тематичну зустріч щодо пункту про ядерну безпеку.

Нагадаємо, Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру за участі Росії.

Раніше радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024, як очікувалося. Однак президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни у листопаді.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.