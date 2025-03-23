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Розвідка розкрила, як РФ заманює громадян на війну проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розвідка розкрила, як РФ заманює громадян на війну проти України
ГУР зауважує, що Росії все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти
фото: Reuters

Основний контингент «добровольців» у РФ – люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді

Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Основний контингент «добровольців» – люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді. В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 млн рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 млн», – повідомила розвідка.

За слова ГУР, регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок Кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів.

«Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти», – підсумувала розвідка.

Як повідомлялося, Росія обманом змушує сирійців підписувати контракти з Міноборони РФ. Їм обіцяють російські паспорти з реєстрацією в Якутії, попри те, що іноземні найманці навіть не володіють російською мовою. Про це свідчить розслідування журналіста Вадіх Ель Хаєка в Новій газеті.

«Сирійський посередник, який раніше вербував людей для операцій «Вагнера» в Лівії, тепер вербує сирійців для поїздки в Росію. Його звуть Вассім Аль Дімашкі, він із Сувейди, хоча в Дамаску і Хомсі є й інші посередники... Вассім розповідає молодим людям, що вони приїдуть в Якутію охороняти золоті копальні та алмазні рудники: Якутія – величезний регіон, свого населення для цих цілей не вистачає. Зарплата за цю роботу буде в районі 2000 доларів на місяць, на додаток до... російського паспорта», – зазначає журналіст.

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Теги: ГУР росія росіяни військові

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