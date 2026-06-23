Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Треба звідси тікати». Мешканці Криму розповіли, як паливна криза вдарила по бізнесу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Треба звідси тікати». Мешканці Криму розповіли, як паливна криза вдарила по бізнесу
У Криму повністю припинено продаж палива на АЗС
фото: Reuters

Чимало відпочивальників, щойно почувши про заборону на продаж пального, вирішили перервати відпустки

В окупованому Криму запроваджено заборону на продаж пального. На тлі обмежень представники місцевого бізнесу заявляють про проблеми з логістикою, постачанням товарів та роботою окремих підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cemaat.

«Заборона на продаж палива означає, що всі дистриб’юторські поставки мають просто лягти. Зі складу в роздріб якось же треба розвозити. А як? Поки що є якісь запаси на підприємствах, тому полиці відразу не спорожніють. Але це тиждень, максимум десять днів. А потім, думаю, почнеться масове закриття продуктових магазинів», – прогнозує співробітниця мережі супермаркетів.

Водій однієї із сімферопольських логістичних компаній підтвердив, що запаси пального наразі є, однак надовго їх не вистачить. За його словами, після появи проблем із пальним керівництво компанії завчасно сформувало резерви, але вони поступово вичерпуються.

Також чимало відпочивальників, щойно почувши про заборону на продаж пального, вирішили перервати відпустки. 

«У мене й так було не дуже добре, а тут одразу половина гостей знялися й поїхали на залишках палива. Кажуть: швидше додому, поки не прийшли з баків зливати, з них станеться. Ну і почалися скасування бронювань на липень. Серпень поки тримається, люди сподіваються, що все відновиться, але я тверезо дивлюся на речі: раз у дитячих таборах скасували всі зміни до 1 вересня, значить, до осені нічого не вирішиться. І як потім жити до наступного сезону – незрозуміло», – скаржиться власник мініготелю в Малоріченському.

Господарі ресторанів та кав'ярень також слів не добирають: «Я в а*уї! Інакше не скажеш. У мене половину виручки приносила доставка їжі містом, тепер про це можна забути. Випускні, схоже, теж усі скасовуються, бо з безпекою все погано. А це дуже виручало щоліта. Тепер хоч закривайся, бо продукти не привезеш, кухарі дістатися не можуть, та й відвідувачі до моєї кав'ярні пішки не дійдуть, вона на околиці».

Також повідомляється, що до робочих місць подекуди вже не можуть доїхати будівельники, техніки і навіть медики. 

«Подивіться, як усе складається: перервали постачання палива і одразу ж вивели з ладу газоперекачувальні станції по всьому Криму, а також компресор на Глєбовському газосховищі. Немає газу – це значить немає світла. Бо його генерують, спалюючи газ. А коли немає світла – це означає немає водопостачання, відведення стічних вод, нормальної роботи зв’язку, освітлення в операційних та багато чого іншого, без чого настає тотальний колапс систем, необхідних для нормального життя. По-хорошому, треба звідси вже зараз тікати. Але і нікуди, і бак в мене з минулого тижня порожній», – підсумував інженер одного з комунальних підприємств.

Нагадаємо, окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження. З метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

До слова, у Криму окупанти вдалися до маскування бензовозів під молочні цистерни через паливну кризу на півострові. Бензовози переобладнують під вигляд молочних цистерн, а також встановлюють спеціальні каркаси, щоб техніка нагадувала звичайні вантажівки.

Як повідомлялося, Кремль відреагував на проблеми з паливом в окупованому Криму, заявивши, що російська влада намагається забезпечити населення пальним та мінімізувати наслідки того, що там назвали «варварськими діями київського режиму».

Читайте також:

Теги: пальне війна Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь не нападатиме на Україну. Чому Лукашенко різко змінив риторику
Білорусь не нападатиме на Україну. Чому Лукашенко різко змінив риторику
16 червня, 07:29
Зеленський: Треба збільшувати тиск на Росію
Зеленський розповів про атаку дрона по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні
7 червня, 11:56
Фінляндія закрила частину повітряного простору через війну в Україні
Фінляндія закрила частину повітряного простору через війну в Україні
6 червня, 21:18
За словами Зеленського, на окремих ділянках фронту українські сили досягають успіхів
Ворог активізувався на прикордонні однієї з областей України – Інститут вивчення війни
18 червня, 09:52
Москву після атаки дронів затягнуло димом так, що в місті буквально настала ніч
«Москва таки ляже». Мадяр прокоментував атаку на російську столицю
18 червня, 10:57
Сергію Окраїнцю назавжди 39 років
Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Сергія Окраїнця
21 червня, 09:00
Росія замовчує наслідки удару по Чонгарському мосту
Крим опинився перед новою проблемою після ударів ЗСУ
19 червня, 19:47
Окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
Вчора, 11:53
Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється
На пляжі в Одесі внаслідок атаки РФ загинула 26-річна жінка, є поранений
Сьогодні, 13:27

Події в Україні

Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 2,5 млн грн
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 2,5 млн грн
Атака на Кривий Ріг: влада повідомила про стан поранених
Атака на Кривий Ріг: влада повідомила про стан поранених
Над Харковом з'являться антидронові сітки? Місцева влада повідомила деталі
Над Харковом з'являться антидронові сітки? Місцева влада повідомила деталі
«Треба звідси тікати». Мешканці Криму розповіли, як паливна криза вдарила по бізнесу
«Треба звідси тікати». Мешканці Криму розповіли, як паливна криза вдарила по бізнесу
На Івано-Франківщині у Дністрі знайдено тіло підлітка, який зник напередодні
На Івано-Франківщині у Дністрі знайдено тіло підлітка, який зник напередодні
Знищення мосту через Північнокримський канал: Сили спецоперацій показали відео
Знищення мосту через Північнокримський канал: Сили спецоперацій показали відео

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua