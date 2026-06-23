«Треба звідси тікати». Мешканці Криму розповіли, як паливна криза вдарила по бізнесу

Чимало відпочивальників, щойно почувши про заборону на продаж пального, вирішили перервати відпустки

В окупованому Криму запроваджено заборону на продаж пального. На тлі обмежень представники місцевого бізнесу заявляють про проблеми з логістикою, постачанням товарів та роботою окремих підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cemaat.

«Заборона на продаж палива означає, що всі дистриб’юторські поставки мають просто лягти. Зі складу в роздріб якось же треба розвозити. А як? Поки що є якісь запаси на підприємствах, тому полиці відразу не спорожніють. Але це тиждень, максимум десять днів. А потім, думаю, почнеться масове закриття продуктових магазинів», – прогнозує співробітниця мережі супермаркетів.

Водій однієї із сімферопольських логістичних компаній підтвердив, що запаси пального наразі є, однак надовго їх не вистачить. За його словами, після появи проблем із пальним керівництво компанії завчасно сформувало резерви, але вони поступово вичерпуються.

Також чимало відпочивальників, щойно почувши про заборону на продаж пального, вирішили перервати відпустки.

«У мене й так було не дуже добре, а тут одразу половина гостей знялися й поїхали на залишках палива. Кажуть: швидше додому, поки не прийшли з баків зливати, з них станеться. Ну і почалися скасування бронювань на липень. Серпень поки тримається, люди сподіваються, що все відновиться, але я тверезо дивлюся на речі: раз у дитячих таборах скасували всі зміни до 1 вересня, значить, до осені нічого не вирішиться. І як потім жити до наступного сезону – незрозуміло», – скаржиться власник мініготелю в Малоріченському.

Господарі ресторанів та кав'ярень також слів не добирають: «Я в а*уї! Інакше не скажеш. У мене половину виручки приносила доставка їжі містом, тепер про це можна забути. Випускні, схоже, теж усі скасовуються, бо з безпекою все погано. А це дуже виручало щоліта. Тепер хоч закривайся, бо продукти не привезеш, кухарі дістатися не можуть, та й відвідувачі до моєї кав'ярні пішки не дійдуть, вона на околиці».

Також повідомляється, що до робочих місць подекуди вже не можуть доїхати будівельники, техніки і навіть медики.

«Подивіться, як усе складається: перервали постачання палива і одразу ж вивели з ладу газоперекачувальні станції по всьому Криму, а також компресор на Глєбовському газосховищі. Немає газу – це значить немає світла. Бо його генерують, спалюючи газ. А коли немає світла – це означає немає водопостачання, відведення стічних вод, нормальної роботи зв’язку, освітлення в операційних та багато чого іншого, без чого настає тотальний колапс систем, необхідних для нормального життя. По-хорошому, треба звідси вже зараз тікати. Але і нікуди, і бак в мене з минулого тижня порожній», – підсумував інженер одного з комунальних підприємств.

Нагадаємо, окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження. З метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

До слова, у Криму окупанти вдалися до маскування бензовозів під молочні цистерни через паливну кризу на півострові. Бензовози переобладнують під вигляд молочних цистерн, а також встановлюють спеціальні каркаси, щоб техніка нагадувала звичайні вантажівки.

Як повідомлялося, Кремль відреагував на проблеми з паливом в окупованому Криму, заявивши, що російська влада намагається забезпечити населення пальним та мінімізувати наслідки того, що там назвали «варварськими діями київського режиму».