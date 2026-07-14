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Американці почали готуватись до затяжної війни з Іраном: результати опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Американці почали готуватись до затяжної війни з Іраном: результати опитування
США та Іран продовжують обмінюватися ударами, попри укладену раніше тимчасову угоду про припинення вогню та відновлення судноплавства
фот: Getty Images

Більшість американців не вірять у швидке завершення війни з Іраном

Майже 80% американців вважають, що війна між США та Іраном не завершиться найближчим часом і матиме затяжний характер. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, пише «Главком».

Згідно з дослідженням, 79% респондентів очікують, що військова участь США в Ірані триватиме ще довго. Наприкінці березня такої думки дотримувалися 65% опитаних.

Лише 18% американців вважають, що війна може завершитися вже за кілька тижнів. Водночас 37% респондентів схвалюють військові удари США по Ірану, які Вашингтон відновив наприкінці червня.

Опитування також показало, що 60% американців прогнозують зростання цін на бензин упродовж наступного року через війну, а половина опитаних вважає, що конфлікт не вартий витрат, яких він потребує.

США та Іран продовжують обмінюватися ударами, попри укладену раніше тимчасову угоду про припинення вогню та відновлення судноплавства.

До слова, нові удари США стали продовженням військової кампанії проти Ірану на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. Раніше Центральне командування США повідомило про початок операції, метою якої є послаблення можливостей Тегерана атакувати цивільне судноплавство та комерційні судна, що проходять стратегічно важливим морським шляхом.

Перед цим Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки, а в регіоні почастішали атаки на торговельні судна. Через протоку до ескалації конфлікту проходило близько п'ятої частини світового експорту нафти та газу, тому будь-які бойові дії в цьому районі створюють ризики для глобальних енергетичних ринків.

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Теги: війна США Іран

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