Іран уперше від початку війни завдав удару по Сирії

Іран уперше від початку регіональної війни атакував територію Сирії

Сирія раніше заявляла, що прагне не втягуватися у регіональний конфлікт

Іран уперше від початку регіональної війни завдав удару по території Сирії. У Тегерані заявили, що ціллю атаки був командний центр американських сил у районі Аль-Танфа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними іранських державних ЗМІ, атаку здійснив Корпус вартових ісламської революції у відповідь на загибель іранських військових в Іраншахрі.

Водночас сирійське військове джерело повідомило Reuters, що удар був завданий поблизу бази Аль-Танф, однак сам об'єкт уражений не був. За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає.

Reuters зазначає, що не зміг незалежно підтвердити заяву Ірану про атаку на американський командний центр.

Нагадаємо, у лютому США повідомили про завершення виведення своїх військ із бази Аль-Танф, розташованої на стику кордонів Сирії, Йорданії та Іраку.

Сирія раніше заявляла, що прагне не втягуватися у регіональний конфлікт. Президент країни Ахмед аш-Шараа наголошував, що Дамаск залишатиметься осторонь війни, якщо не стане об'єктом нападу.