Втрати ворога станом на 17 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1600 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 грудня втратила:
- особового складу – близько 765110 (+1600) осіб,
- танків – 9567 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 19751 (+15) од.,
- артилерійських систем – 21159 (+8) од.,
- РСЗВ – 1256 (+0) од.,
- засоби ППО – 1025 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
- крилаті ракети – 2943 (+0) од.,
- кораблі /катери – 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70) од.,
- спеціальна техніка – 3650 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 17 грудня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – тир судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1028-й день повномасштабної війни в Україні.
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