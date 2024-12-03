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На Київщині сталася пожежа внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині сталася пожежа внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)
На приватному подвір’ї виникла пожежа: горів газовий стояк біля будинку та автомобіль в гаражі
фото: МВС України, Facebook

Інформація про постраждалих не надходила

Унаслідок російської атаки у ніч проти вівторка, 3 грудня, на Київщині пошкоджені чотири приватні будинки, газова труба, два автомобілі та паркан. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. 

Наслідки ворожої атаки на Київщину
Наслідки ворожої атаки на Київщину
фото: МВС України, Facebook

«Крім цього, в одному з районів зруйноване гаражне приміщення. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться у повідомленні. 

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На приватному подвір’ї виникла пожежа: горів газовий стояк біля будинку та автомобіль в гаражі
фото: МВС України, Facebook

Правоохоронці розповіли, що на одному з приватниї подвір’їв виникла пожежа: горів газовий стояк біля будинку та автомобіль в гаражі. Рятувальники ліквідували загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня 2024 року (із 22.00 2 грудня) з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово – РФ. ворог атакував 28-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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Теги: пожежа автомобіль рятувальники Київщина безпілотник

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