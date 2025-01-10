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Ворог окупував ще шість населених пунктів – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ворог окупував ще шість населених пунктів – DeepState
Триває 1052-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Окупанти мають успіхи на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію.

Крім того, війська РФ просунулись у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.

Нагадаємо, триває 1052-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 144 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт Донеччина

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