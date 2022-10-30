Рятувальники продовжують розбирати завали і знаходити тіла у Святогірській лаврі

Особовий склад Слов’янського гарнізону ДСНС розчистив та розібрав 5 тонн будівельних конструкцій

Минулої доби рятувальники Донеччини розбирали завали частково зруйнованої триповерхової будівлі на території Святогірської лаври. Вона зазнала пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Про це інформує ДСНС.

Під час робіт вогнеборці виявили тіло однієї особи, анкетні дані та стать встановлюються

Особовий склад Слов’янського гарнізону ДСНС розчистив та розібрав 5 тонн будівельних конструкцій. Усього з початку робіт тут виявлено тіла двох загиблих осіб.

Нагадаємо, зруйнована окупантами Святогірська лавра майже перетворилася на руїни.

Нагадаємо, на початку червня від обстрілів окупантів загорівся дерев’яний скит Святогірської лаври.

Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні.

А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.