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Росіяни двічі обстріляли підстанцію на Дніпропетровщині: постраждав рятувальник

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни двічі обстріляли підстанцію на Дніпропетровщині: постраждав рятувальник
РФ атакувала дроном підстанцію на Дніпропетровщині
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Коли надзвичайники приїхали ліквідувати наслідки обстрілу, росіяни повторно атакували енергооб'єкт

Російські окупанти вдарили по підстанції у Дніпропетровській області. Внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник. Про це повідомило Міненерго.

Зазначається, що окупанти атакували дроном підстанцію на Дніпропетровщині, внаслідок чого на ній спалахнула пожежа.

Коли надзвичайники приїхали ліквідувати наслідки обстрілу, росіяни повторно атакували підстанцію. Рятувальник зазнав поранення, його доставили до лікарні. Пожежу ліквідували.

Крім того, через обстріл однієї з підстанцій у Донецькій області було пошкоджено обладнання. А через бойові дії знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі й шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами і дронами. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Крім того, сьогодні вранці вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО. Від падіння уламків збитих ворожих цілей зруйновано два будинки, пошкоджено ще 16 будівель, а також загинув пес. 

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Теги: обстріл рятувальники Дніпропетровщина

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