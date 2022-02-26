РНБО запевнила, що WhatsApp технічно захищений, але порадила бути пильними

Уваги потребує інформація в групах, які створені за останні кілька днів

Рада національної безпеки та оборони запевнила, що месенджер WhatsApp є технічно захищеним, але уваги потребує інформація в групах, які створені за останні кілька днів.

«Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликала користувачів месенджерів бути обачними та обережними під час спілкування.

Так, Центр протидії дезінформації отримав дані з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.

Також повідомлялося, що у бета-версії месенджера WhatsApp оновили інтерфейс голосових дзвінків.

До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.