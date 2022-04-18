Україна вимагає відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя: звернення Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулася до воєнно-політичного керівництва РФ

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 18 квітня виступила зі зверненням до воєнно-політичного керівництва РФ щодо Маріуполя.

Верещук наголосила, що у зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі Україна вимагає відкриття гуманітарного коридору до Бердянська для цивільних осіб.

Окремо нагально потрібен терміновий гуманітарний коридор із території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

«В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц.

Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц.

Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в укриттях «Азовсталі» ховаються сотні містян: рашисти готують удар по заводу. Захисники Маріуполя кажуть: окупанти підуть на все для знищення заводу.

Також 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.

Як стало відомо, у фільтраційних таборах під Маріуполем рашисти тримають понад 20 тис. людей.

Тим часом міноборони Британії прогнозує, що окупантам не вийде легко взяти Маріуполь.

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