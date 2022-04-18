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    Події в Україні

    Україна вимагає відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя: звернення Верещук

    Міністерка закликає дати вивезти цивільних з укриттів заводу &laquo;Азовсталь&raquo;&nbsp; - Україна вимагає відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя: звернення Верещук
    Міністерка закликає дати вивезти цивільних з укриттів заводу «Азовсталь» 
    фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

    Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулася до воєнно-політичного керівництва РФ

    Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 18 квітня виступила зі зверненням до воєнно-політичного керівництва РФ щодо Маріуполя.

    Верещук наголосила, що у зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі Україна вимагає відкриття гуманітарного коридору до Бердянська для цивільних осіб.

    Окремо нагально потрібен терміновий гуманітарний коридор із території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

    «В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц.

    Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц.

    Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в укриттях «Азовсталі» ховаються сотні містян: рашисти готують удар по заводу. Захисники Маріуполя кажуть: окупанти підуть на все для знищення заводу.

    Також 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.

    Як стало відомо, у фільтраційних таборах під Маріуполем рашисти тримають понад 20 тис. людей.

    Тим часом міноборони Британії прогнозує, що окупантам не вийде легко взяти Маріуполь.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Україна вимагає відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя: звернення Верещук