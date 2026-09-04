Російські терористи атакували Софію Київську

Вибухова хвиля вибила вікна та зруйнувала скляні конструкції у Будинку консисторії XVIII століття

Внаслідок російської атаки на центр Києва 4 вересня пошкоджень зазнала частина Національного заповідника «Софія Київська». Вибухова хвиля пошкодила Будинок консисторії (Хлібню), який є пам'яткою XVIII століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури.

За даними Мінкульту, Будинок консисторії має статус пам'ятки архітектури національного значення. Внаслідок атаки у споруді пошкоджено вікна та віконні рами. Жертв і постраждалих серед людей, які перебували на території заповідника, немає.

Директорка заповідника Неля Куковальська розповіла, що всі співробітники встигли сховатися. Сам Софійський собор, за попередньою оцінкою, не зазнав пошкоджень, однак його ще мають детально оглянути фахівці.

Сам Софійський собор, за попередньою оцінкою, не зазнав пошкоджень. Водночас фахівці мають провести детальний огляд будівлі, щоб встановити її стан після вибуху.

Натомість у Будинку консисторії (Хлібні) XVIII століття вибуховою хвилею вибило частину вікон. Усередині будівлі також зруйновано скляні тамбури.

«Будемо шукати кошти на відновлення. Ще не знаю де. Дуже багато пропонують допомогу, – колеги, представництво ЮНЕСКО в Україні… скористаємося», – розповіла Куковальська.

У відомстві наголосили, що атаки на такі об'єкти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та створюють загрозу культурній спадщині світового значення.

За даними Мінкульту, станом на кінець серпня 2026 року внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні зафіксовано пошкодження або руйнування 2138 об'єктів культурної спадщини та 2640 закладів культури.

Нагадаємо, вдень 4 вересня Росія атакувала безпілотником центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. Вона розташована навпроти Софії Київської. Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше семеро людей, шістьох із них госпіталізували.