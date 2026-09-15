Атака дронів на АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки (фото)

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС та всі екстрені служби міста

Унаслідок чергового обстрілу російських військ від початку доби 15 вересня в чотирьох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків ворожих цілей. Наразі відомо про восьмох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

За даними рятувальників, наслідки ворожої атаки зафіксовані у таких районах:

Солом’янський район: зафіксовано влучання в нежитлову будівлю без подальшого загоряння. На місці постраждали шестеро осіб, усіх їх передали медикам для госпіталізації.

Дарницький район: відбулося влучання на території АЗС, де травмувалася одна людина. Незначне загоряння оперативно ліквідували за допомогою вогнегасників.

Голосіївський район: ще одне влучання зафіксовано на території автозаправної станції. Пожежу вже ліквідували. На жаль, одна людина отримала поранення.

Оболонський район: виникла пожежа в нежитловій будівлі. Вогнеборці вже повністю ліквідували загоряння.

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Наслідки влучання російського дрона у Києві 15 вересня 2026 року фото: ДСНС Києва

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС та всі екстрені служби міста. Довіряйте офіційній інформації та дотримуйтеся правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, шо у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції. На місце події вже виїхали всі оперативні та екстрені служби міста для ліквідації наслідків та уточнення інформації щодо можливих руйнувань і постраждалих.