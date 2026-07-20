186 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 липня 2026

Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Лінія фронту станом на 20 липня 2026. Зведення Генштабу

Від початку доби 20 липня російські війська завдали двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, здійснили 56 авіаційних ударів, скинувши 167 керованих авіабомб, а також використали 6595 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти 2368 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Новини війни в Україні

Станом на 22:00 на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Українські Сили оборони продовжують стримувати російський наступ, завдаючи противнику втрат у живій силі, техніці та безпілотних системах. Про це інформує Генштаб ЗСУ у вечірньому оперативному зведенні.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бойові дії протягом доби точилися на Покровському, Слов'янському, Лиманському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Саме там російські війська здійснили найбільшу кількість атак.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Українські військові успішно відбили один штурм російських військ.

Водночас окупанти завдали двох авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб, а також здійснили 40 обстрілів, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські війська чотири рази атакували позиції Сил оборони поблизу:

Цегельного;

Вовчанських Хуторів;

Ізбицького;

Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Протягом доби противник здійснив одну спробу штурму українських позицій у напрямку Курилівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Російські війська 13 разів намагалися прорвати українську оборону в районах:

Шийківки;

Дробишевого;

Новоселівки;

Ставків;

Лиману;

Озерного.

Три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 23 атаки противника поблизу:

Кривої Луки;

Закітного;

Рай-Олександрівки;

Різниківки.

Ще три боєзіткнення залишаються активними.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Окупанти п'ять разів штурмували українські позиції в районах:

Федорівки Другої;

Никифорівки;

Юрківки;

Васютинського.

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбили 12 атак російських військ поблизу:

Іллінівки;

Костянтинівки;

Іванопілля;

Русиного Яру.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де російські війська здійснили 25 атак.

Противник намагався просунутися в районах:

Шевченка;

Нового Шахового;

Вільного;

Новоолександрівки;

Торецького;

Софіївки;

Кучерового Яру;

Білицького;

Мирного;

Сергіївки;

Удачного;

Новопідгородного;

Новопавлівки.

Одне бойове зіткнення триває.

За попередніми підрахунками, українські захисники на цьому напрямку:

ліквідували 28 російських військових;

поранили ще 20 окупантів.

Також знищено:

артилерійську систему;

чотири одиниці автомобільної техніки;

одну одиницю спеціальної техніки;

одну станцію радіоелектронної боротьби.

Крім того, пошкоджено шість артилерійських систем противника.

Українські військові також знищили або подавили 234 безпілотники різних типів.

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки російських військ у районах:

Олександрограда;

Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Протягом доби окупанти здійснили 13 атак у районах:

Верхньої Терси;

Воздвижівки;

Цвіткового;

Чарівного;

Косівцевого;

Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Українські військові відбили одну атаку російських військ поблизу Білогір'я.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Наступальних дій російських військ не зафіксовано.

У Генеральному штабі також зазначили, що на інших напрямках фронту суттєвих змін оперативної обстановки протягом доби не відбулося.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових рішень щодо української армії та подальшої стратегії війни після наради з досвідченими військовими командирами. За його словами, найближчим часом відбудуться ключові обговорення, які визначать наступні кроки у зміцненні оборони України.