Майже половина досліджених кліщів у Києві заражена бореліозом: заява інфекціоніста

В Україні триває сезон активності кліщів, які можуть переносити небезпечні інфекції

Лікар радить після укусу обов'язково обстежитися на наявність збудників хвороби Лайма

За перше півріччя 2026 року інфікованими збудниками хвороби Лайма у Києві виявилися 48% досліджених кліщів, а близько 13% випадків захворювання мали безеритемну форму, тобто без характерного почервоніння шкіри. Про це повідомив інфекціоніст вищої категорії, доцент Юрій Сухов, інформує «Главком».

В Україні одночасно циркулює три збудники хвороби Лайма

Лікар пояснив, що видалити кліща треба якнайшвидше і для цього краще звернутися у травмпункт, а після укусу обов'язково обстежитися на наявність збудників хвороби.

За словами Сухова, на відміну від кліщового енцефаліту, проти якого існує вакцина, з хворобою Лайма ситуація складніша, адже в Україні одночасно циркулюють кілька різновидів її збудників.

«У світі взагалі чотири різних збудника хвороби Лайма, у нас в Україні три. Але останнім часом побільшали кількість випадків, коли ми маємо у одної людини два або навіть три збудника одночасно», – пояснив інфекціоніст.

Лікар зазначив, що в Києві наразі не фіксують інфікованості кліщів вірусом кліщового енцефаліту, проте ситуація з бореліозом залишається серйозною. Водночас він наголосив, що поява характерної еритеми після укусу не є обов'язковою ознакою зараження.

«За перше півріччя зафіксовано 12,8% без еритемних форм. Немає еритеми. То є необов'язково. А в світовій літературі кажуть про 15-20%», – уточнив медик.

Що треба знати про хворобу Лайма

Хвороба Лайма – одна із найрозповсюдженіших інфекцій, які передаються людям і тваринам від членистоногих. Збудником інфекції є борелії – різновид звивистих бактерій-спірохет, переносниками яких є кліщі.

Хвороба уражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру. Хвороба Лайма поширюється подібно кліщовому енцефаліту, через що зустрічаються випадки змішаної інфекції.

Укус інфікованого бореліями кліща може призвести цілого спектру наслідків:

серцево-судинна система – важка форма аритмії, швидка стомлюваність;

нервова система – розсіяний склероз, розвиток слабоумства у дітей, загальне порушення психічних функцій, паралічі периферичних нервів зі спотворенням міміки;

опорно-руховий апарат – ревматоїдний артрит, атрофія м’язів, періодичні запалення суглобів (артрити).

Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через два-три дні. На місці укусу з'являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.

Типовими симптомами укусу кліща є лихоманка, головний біль, втома та характерний шкірний висип у вигляді мігруючої еритеми – округлої плями діаметром від 1 до 10 см, яка може збільшитись до 100 см (центральна частина еритеми поступово набуває блідого відтінку). Еритема може залишатись на тілі тривалий час, а також не викликати гарячки, інтоксикації та бути єдиним симптомом захворювання.

Для запобігання укусу кліща необхідно:

Постійно проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.

Використовувати засоби для відлякування кліщів.

Місце для нічного сну або відпочинку на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.

Вдома відразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

На присадибних ділянках необхідно вчасно скошувати траву, обрізати кущі тощо.

У разі укусу кліща не можна на нього натискати, виривати чи заливати олією або спиртом. Натомість необхідно звернутися до травмпункту чи найближчого медичного закладу, де допоможуть витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій. Якщо ж поблизу немає лікаря, потрібно обережно викрутити кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю, після чого продезінфікувати місце укусу. Також потрібно здати кров на антитіла, а за потреби – пройти імунотерапію.

Нагадаємо, що директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний розповів, як вберегти домашніх улюбленців від кліщів.

Також у столиці проводяться планові обробки зелених зон від кліщів. Обробки тривають із початку квітня та вже здійснені в окремих парках Деснянського, Подільського, Голосіївського та Шевченківського районів.