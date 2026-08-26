Україна просуває у США закон про санкції проти російського ВПК: що відомо

Радник президента з питань санкцій Владислав Власюк наступного тижня вирушить до США для роботи з конгресменами

Палата представників США може розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії орієнтовно в середині вересня. Про це на брифінгу заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Поки що виглядає так, що будуть пробувати його реалізувати у вересні місяці, десь орієнтовно середина вересня», – сказав він.

Йдеться про Sanctioning Russia Act, який уже підтримав Сенат США. 7 серпня сенатори проголосували за документ 86 голосами проти 11. Тепер його має розглянути Палата представників.

На початку квітня 2025 року сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь внесли до Сенату США законопроєкт про нові санкції проти Росії. У липні 2026 року Грем повідомив про погодження з Білим домом оновленої версії документа.



Вона надає президенту США повноваження запроваджувати санкції та мита проти країн, які купують російські нафту й газ та таким чином фінансово підтримують Москву. Зокрема, документ передбачає можливість запровадження 500-відсоткового мита на російські товари, що імпортуються до США, та додаткового 100-відсоткового мита для п'яти найбільших країн-імпортерів російських нафти чи газу або держав, які сприяють обходу санкцій.



Після смерті Грема робота над документом продовжилася. 28 липня Сенат підтримав його під час процедурного голосування, а 7 серпня схвалив законопроєкт. Тепер документ має розглянути Палата представників США.

Власюк повідомив, що наступного тижня планує поїхати до США та працювати з конгресменами над просуванням законопроєкту. За його словами, для України важливі положення документа.

«Там є цілі окремі блоки, які якраз передбачають можливість накладення санкцій і на російський ВПК, і на всіх, хто співпрацює з російським ВПК», – пояснив Власюк.

Водночас він не став прогнозувати, чи може президент США Дональд Трамп заблокувати або сповільнити законопроєкт після його ухвалення Конгресом.

Він також зазначив, що документ враховує санкційний тиск на Іран. За словами Власюка, Україна не заперечує проти цього через тісну військову співпрацю Росії та Ірану.

Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп оцінював шанси на ухвалення нових масштабних санкцій проти Росії як високі. Тоді він зазначав, що дію законопроєкту можуть поширити також на Іран.

Після схвалення законопроєкту Сенатом президент України Володимир Зеленський подякував американським законодавцям за рішення. Глава держави наголосив, що посилення тиску на Росію є однією з ключових умов для припинення війни, оскільки Москва має відчути реальну ціну за відмову від миру.