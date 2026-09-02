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Число загиблих у Непалі перевищило 1000 осіб: сотні людей заблоковані у тунелях

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Число загиблих у Непалі перевищило 1000 осіб: сотні людей заблоковані у тунелях
фото: Reuters

Рятувальна операція охопила понад 11 тисяч людей, до Непалу вже надійшло понад $42 млн допомоги

Кількість загиблих унаслідок руйнівної повені на кордоні Непалу й Тибету зросла до 1050 осіб, до пошуково-рятувальної операції залучили важку техніку, екскаватори та гелікоптери. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За тиждень після сходу льодовика на кордоні Непалу й Китаю близько 4 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти, серед них – 583 іноземці. Найбільше уваги рятувальники приділяють гідроенергетичним об'єктам, де станом на вівторок заблокованими залишаються 639 людей, повідомило непальське управління з надзвичайних ситуацій.

Рятувальна техніка проти завалів

Спеціалізовані рятувальні команди з Китаю, Індії та Непалу спорудили тимчасові мости, щоб дістатися віддалених районів, і розбирають завали на гідроенергетичних об'єктах, намагаючись врятувати близько 300 працівників, що лишаються в тунелях. За попередньою оцінкою Програми розвитку ООН (UNDP), стихія залишила по собі щонайменше 2,2 млн тонн уламків – частин будівель, каміння та мулу.

Гірський провідник Ашіш Гурунг, який допомагає в рятувальній операції на гідроелектростанції Трішулі, розповів Reuters із села Хаку в окрузі Расува:

«Наше перше обстеження показало, що потрапити в тунель людині фізично неможливо. Нам потрібні такі машини, як бульдозери та екскаватори... Всередині може бути заблоковано близько 500 людей», – сказав він.

Число загиблих у Непалі перевищило 1000 осіб: сотні людей заблоковані у тунелях фото 1
фото: Reuters

Прем'єр-міністр Непалу Балендра Шах повідомив у понеділок у соцмережах, що врятовано вже понад 11 тисяч людей, а електропостачання та зв'язок відновили в частині постраждалих районів. За його словами, з гідроенергетичних об'єктів врятували 279 працівників завдяки спільній роботі команд Непалу, Індії та Китаю.

Міжнародна допомога та кліматичний вимір

Пекін направить у постраждалі райони фахівців із ДНК-експертизи та другу партію гуманітарної допомоги, зокрема дрони й обладнання для очищення води, повідомило МЗС Китаю. Південна Корея, дев'ятеро громадян якої працювали на одній з гідроелектростанцій і досі не вийшли на зв'язок, відправить групу рятувальників із 44 осіб для підтримки пошукової операції в окрузі Расува.

Число загиблих у Непалі перевищило 1000 осіб: сотні людей заблоковані у тунелях фото 2
фото: Reuters

За словами Шаха, у країну вже надійшла допомога на суму понад $42 млн, і очікується, що ця цифра зростатиме. Непал раніше відмовився від залучення іноземців до загальних пошуково-рятувальних робіт, однак заявив про потребу у спеціалізованих технологіях – приладах для виявлення живих людей під завалами, потужних холодильних установках і збірних мостах.

Число загиблих у Непалі перевищило 1000 осіб: сотні людей заблоковані у тунелях фото 3
фото: Reuters

Прем'єр-міністр також заявив, що катастрофа демонструє зростання ризиків для Гімалайського регіону через глобальне потепління. Помічниця генерального секретаря ООН Канні Вігнараджа, яка курує питання розвитку в регіоні, зазначила, що Непал, який залежить від льодовиків і як джерела доходу, і як джерела води, тепер стоїть перед украй складним вибором.

Число загиблих у Непалі перевищило 1000 осіб: сотні людей заблоковані у тунелях фото 4
фото: Reuters

Нагадаємо, до цього кількість загиблих унаслідок повені в Непалі перевищила 900 осіб. До слова, науковці вже з'ясували, звідки взялася руйнівна хвиля, яка накрила регіон. Раніше «Главком» також писав, чому десятки українців опинилися в зоні катастрофи.

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Теги: катастрофа міністр Південна Корея іноземці машини Непал рятувальники українці за кордоном

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