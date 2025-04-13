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Росія атакувала Одесу: через удар «шахедами» є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одесу: через удар «шахедами» є постраждалі
В Одесі виникли пожежі після атаки БпЛА
скріншот з відео

Внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі

Сьогодні, 13 квітня, Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок ворожого удару є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, внаслідок удару постраждало чотири людини. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки, є загорання. Голова Одеської ОВА зазначив, що над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Місцеві телеграм-канали писали, що «шахед» влучив просто у машину, що їхала. Від удару на дорозі утворилася воронка. Автомобілі горіли просто посеред вулиці.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, ворог атакував Суми. Станом на 20:00 відомо про 34 убитих людини в місті. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка 2025 року народження. Як інформує «Главком», про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці і які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке», – не стримав емоцій Зеленський.

Також ми писали, що під час ракетного удару по Сумах загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів. Як інформує «Главком», про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР «Електроавтотранс» Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», – ідеться в повідомленні.

Теги: росія Одеса

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