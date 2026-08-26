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У Росії атаковано Кстовський НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Росії атаковано Кстовський НПЗ
Пожежа на НПЗ у Кстово
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникла пожежа 

Вночі 26 серпня було завдано удару по території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижегородської області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За свідченнями місцевих жителів, на об'єкті пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа, а над підприємством піднявся стовп густого диму.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найпотужніших НПЗ у Росії з проєктною спроможністю переробки близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство відіграє критичну роль у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами російської економіки та підрозділів окупаційних військ, спеціалізуючись на випуску дизельного й авіаційного пального, а також автомобільного бензину.

У Росії атаковано Кстовський НПЗ фото 1
фото: соціальні мережі

Ураження потужностей цього комплексу створює додатковий дефіцит та суттєве навантаження на логістику й паливну систему противника. Наразі атака триває, детальні наслідки та обсяг пошкоджень технологічного обладнання уточнюються.

У Росії атаковано Кстовський НПЗ фото 2
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня було завдано удару по великому логістичному комплексу компанії Ozon, розташованому в промисловому парку «Тюбе» у Дагестані. Загальна площа об’єкта становить близько 130 тис. кв. м.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

До слова, найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ по фінансову допомогу через збитки від атак безпілотників. Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», запропонувала запровадити прямі виплати з федерального бюджету та надати постраждалому бізнесу податкові послаблення.

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії поряд із Wildberries. Після серії ударів по логістичних об'єктах конкурента компанія почала переміщувати дорогі товари зі складів до пунктів видачі та підвищила вартість страхування товарів продавців у 3,3 раза.

Теги: росія вибух завод

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